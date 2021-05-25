Son dakika haberi... Meksika'nın Sinaloa eyaleti emniyet müdürü silahlı saldırıda öldürüldü
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Son dakika haberi... Meksika'nın Sinaloa eyaleti emniyet müdürü silahlı saldırıda öldürüldü

Son dakika haberi... Meksika'nın Sinaloa eyaleti emniyet müdürü silahlı saldırıda öldürüldü
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre MEKSİKO Meksika'nın Sinaloa eyaleti Emniyet Müdürü Joel Ernesto Soto, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

MEKSİKO Meksika'nın Sinaloa eyaleti Emniyet Müdürü Joel Ernesto Soto, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Sinaloa Kamu Güvenliği Bakanı Cristobal Castaneda, yaptığı açıklamada, Soto'nun aracının kurşunlanmış halde eyaletin başkenti Culiacan yakınlarında bir otoyolda bulunduğunu belirtti.

Castaneda, Soto'nun cesedinin de araçta bulunduğunu ifade etti.

Soto'nun korumasından haber alınamadığını söyleyen Castaneda, olayı "alçakça bir saldırı" olarak niteledi.

Sinaloa eyaleti, birçok uyuşturucu çetesinin faaliyet gösterdiği yer olarak biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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