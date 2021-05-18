Son dakika haberi! Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, Torreon katliamında öldürülen Çinliler için özür diledi
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Son dakika haberi! Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, Torreon katliamında öldürülen Çinliler için özür diledi

Son dakika haberi! Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, Torreon katliamında öldürülen Çinliler için özür diledi
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika devrimi döneminde, 13-15 Mayıs 1911 tarihlerinde devrimci gruplarca öldürülen 303 Çinli için Çin toplumundan özür diledi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika devrimi döneminde, 13-15 Mayıs 1911 tarihlerinde devrimci gruplarca öldürülen 303 Çinli için Çin toplumundan özür diledi.

Coahuila eyaletine bağlı Torreon kasabasında, 110 yıl önce öldürülen 303 Çinli için düzenlenen anma törenine katılan Lopez Obrador, burada yaptığı konuşmada, Meksika hükümetinin, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına bir daha izin vermeyeceğini belirtti.

Lopez Obrador, ülkesinin her zaman kültürel çeşitliliği ve evrensel kardeşliği teşvik edeceğine işaret ederek, "Meksika Devleti'nin, ülkemizdeki hareketler, örgütler tarafından işlenen suçlar nedeniyle mağdurların ailelerinden özür dilediği bu eylemin, bizi sadece sorumluluk ve suçumuzu üstlenmeye değil, aynı zamanda taahhüdümüzü kabul etmeye de mecbur kıldığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Çin hükümetine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında verdiği destekten dolayı minnettar olduklarını vurgulayan Lopez Obrador, "Bizi daha da yakınlaştıran ve halklarımız arasındaki dostluğu yeniden teyit eden varlığınıza teşekkür etmenin yanı sıra bu vesileyle Kovid-19'la mücadelede hükümetinizin bize verdikleri önemli destek için teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Çin'in Meksiko Büyükelçisi Zhu Qingqiao da konuşmasında, Meksika hükümetinin ülkedeki Çin toplumuna yönelik tarihsel sorumluluğunu kabul ettiğini dile getirerek, "Torreon'da yaşananların gölgesi çoktan dağıldı ve Çin ile Meksika arasındaki dostluk zamanla daha da güçlendi." şeklinde konuştu.

Torreon katliamı

Meksika Devrimi'nin devam ettiği Mayıs 1911'de, 700'den fazla Çinlinin yaşadığı Torreon kasabasını ele geçiren Maderista birliklerinin, Çinlilere ve merkezdeki iş yerlerine saldırması sonucu 303 Çinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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