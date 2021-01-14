Son dakika haberi... Meksika'daki silahlı saldırıda aynı aileden 4'ü kadın 5 kişi öldü
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Son dakika haberi... Meksika'daki silahlı saldırıda aynı aileden 4'ü kadın 5 kişi öldü

14.01.2021 05:45 | Son Güncelleme: 14.01.2021 05:48
Son dakika haberi... Meksika'daki silahlı saldırıda aynı aileden 4'ü kadın 5 kişi öldü

Son dakika haberine göre Meksika'da silahlı kişilerin saldırısı sonucu aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da silahlı kişilerin saldırısı sonucu aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan habere göre, ülkenin Guanajuato kentine bağlı Irapuato ilçesinde bir aileye kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yapılan silahlı saldırıda 4'ü kadın 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, silahlı saldırganların olay yerine iki araçla geldiğini ve evde bulunan aileyi otomatik silahlarla taradığını bildirdi.

Olayın ardından sorumluların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Şiddet olaylarının en yoğun olduğu eyaletlerden Guanajuato'da en etkin suç örgütleri olarak kabul edilen "Santa Rosa de Lima" ile "Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG)" arasında alan kontrolü nedeniyle sık sık çatışmalar çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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