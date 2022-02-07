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Son dakika haberi | Meksika'da turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 8 kişi öldü

AA, Sinan Doğan - Güncel
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Son dakika haberi | Meksika'da turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 8 kişi öldü

Bir son dakika haberine göre Meksika'nın güneydoğusundaki Quintana Roo eyaletinde, turistleri taşıyan otobüsün otoyolda devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Meksika'nın güneydoğusundaki Quintana Roo eyaletinde, turistleri taşıyan otobüsün otoyolda devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Ülkenin turistik kenti Cancun'dan Yucatan'a giden ve turistleri taşıyan otobüs, karşı yönden gelen kamyonla çarpışarak devrildi.

Kazada, 8 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır olmak üzere 23 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Sinan Doğan - Güncel

Sonora, Güncel, Haber

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