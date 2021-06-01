Son dakika haberi... Meksika'da son 9 ayda 88 politikacı öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Meksika'da son 9 ayda 88 politikacı öldürüldü

Son dakika haberi... Meksika'da son 9 ayda 88 politikacı öldürüldü
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Meksika'da son 9 ayda 88 politikacının organize suç örgütlerinin saldırıları sonucu öldürüldüğü bildirildi.

Meksika'da son 9 ayda 88 politikacının organize suç örgütlerinin saldırıları sonucu öldürüldüğü bildirildi.

Ülke basınında çıkan habere göre, Meksika'da haziran ayında yapılması planlanan federal seçimler öncesi yayınlanan bir raporda, son 9 ayda 88 siyasetçinin organize suç örgütleri tarafından öldürüldüğü belirtildi. Meksika'da, son zamanlarda belediye başkanları, milletvekilleri ve 6 gün sonra yapılması planlanan federal seçimler öncesinde adaylara yönelik tehdit ve şantajın arttığı dile getirilen raporda, devletin güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu ifade edildi. Raporda, Chihuahua, Veracruz ve Cancun'un siyasetçiler için en tehlikeli yerler olduğu kaydedildi.

Meksika Yerel Yönetimler Derneğinin 10 Mart 2021'teki açıklamasına göre, 2006 ila 2020 yıllarında 192 belediye başkanı organize suç örgütlerince öldürülmüştü.

27 Mayıs'ta Guanajuato eyaletinin Moroleon kenti belediye başkanlığına aday Alma Barragan, seçim kampanyası yürüttüğü sırada cinayete kurban gitmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi
Nikah töreni ve düğünlerde 15 Haziran'dan sonra yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek, kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamaya son...
Nikah töreni ve düğünlerde 15 Haziran'dan sonra yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek, kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamaya son...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme süreciyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme süreciyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan Süleyman Soylu Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Gervinho Enes Ünal Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Meksika'da son 9 ayda 88 politikacı öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 04:24:53. #1.14#

title