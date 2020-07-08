Son dakika haberi | Meksika'da son 24 saatte 895 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika dünya haberine göre Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 895 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 32 bin 14'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 895 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 32 bin 14'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 895 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 32 bin 14'e yükselirken; ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 6 bin 258 artarak 268 bin 8'e çıktı.

Kaynak: DHA