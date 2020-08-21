Son dakika haberi: Meksika'da son 24 saatte 625 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Meksika'da son 24 saatte 625 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.
21.08.2020 10:23 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:38
Meksika'da son 24 saatte 625 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 6 bin 775 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 6 bin 775 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 543 bin 806 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 625 kişi artarak 59 bin 106'ya ulaştı.
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Kaynak: DHA