Son dakika haberi: Meksika'da son 24 saatte 625 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Meksika'da son 24 saatte 625 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Meksika'da son 24 saatte 625 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Son dakika haberi: Meksika'da son 24 saatte 625 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
21.08.2020 10:23 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:38

Meksika'da son 24 saatte 625 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 6 bin 775 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 6 bin 775 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 543 bin 806 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 625 kişi artarak 59 bin 106'ya ulaştı.


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Kaynak: DHA

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