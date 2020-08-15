Son dakika haberi | Meksika'da son 24 saatte 615 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika habere göre Meksika'da son 24 saatte 615 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.
15.08.2020 10:06 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:10
Meksika'da son 24 saatte 615 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 5 bin 618 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 618 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 511 bin 369 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 615 kişi artarak 55 bin 908'e ulaştı.
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Kaynak: DHA