Son dakika haberi | Meksika'da son 24 saatte 483 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Meksika'da son 24 saatte 483 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

01.10.2020 07:21 | Son Güncelleme: 01.10.2020 07:25
Son dakika haberi | Meksika'da son 24 saatte 483 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Meksika'da son 24 saatte 483 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 483 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 5 bin 53 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 53 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 743 bin 216 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 483 kişi daha artarak 77 bin 646'ya ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Volkan Bozkır Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Beren Saat Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Babel Can Bartu Erol Bulut Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Meksika'da son 24 saatte 483 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 07:25:24. #1.14#
title