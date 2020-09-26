Son dakika haberi! Meksika'da son 24 saatte 405 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Meksika'da son 24 saatte 405 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

26.09.2020 13:49 | Son Güncelleme: 26.09.2020 13:53
Son dakika haberi! Meksika'da son 24 saatte 405 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Meksika'da son 24 saatte 405 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 405 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 5 bin 401 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 401 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 720 bin 858 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 405 kişi daha artarak 75 bin 844'e ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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