Son dakika haberi... Meksika'da son 24 saatte 208 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Meksika'da son 24 saatte 208 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

05.10.2020 07:32 | Son Güncelleme: 05.10.2020 07:32
Son dakika haberi... Meksika'da son 24 saatte 208 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Meksika'da son 24 saatte 208 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 208 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 3 bin 712 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 3 bin 712 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 761 bin 665 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 208 kişi daha artarak 79 bin 88'e ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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