Meksika'da otoyol köprüsü çöktü: 1 ölü, 4 yaralı - Haberler
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Meksika'da otoyol köprüsü çöktü: 1 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Haberler | Güncel

- Meksika'da otoyol köprüsü çöktü: 1 ölü, 4 yaralı Meksika'nın San Luis Potosi eyaletinde otoyoldaki köprünün çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

- Meksika'da otoyol köprüsü çöktü: 1 ölü, 4 yaralı

MEXİCO CİTY - Meksika'nın San Luis Potosi eyaletinde otoyoldaki köprünün çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Meksika'nın San Luis Potosi eyaletinde yer alan Cerritos ile Tula şehirlerini birbirine bağlayan otoyolda bulunan köprü çöktü. Köprünün çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Kaza sonrası olay yerine ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybeden kişinin çökme sırasında aracıyla köprünün üzerinden geçen bir kadın olduğu belirtilerek, aracın köprü enkazının altında kaldığı ifade edildi. Ekipler, yaralıların ise köprüde çalışan işçiler olduğunu açıkladı.

Söz konusu köprü, 9 Temmuz'da yoğun yağışlardan zarar görmüş, çatlayan asfaltın ve yumuşayan zeminin onarımı için 4 gün boyunca trafiğe kapatılmıştı.

Meksika'da otoyol köprüsü çöktü: 1 ölü, 4 yaralı

Meksika'da otoyol köprüsü çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Son Dakika Haberleri
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