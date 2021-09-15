Son dakika haberi | Meksika'da otele baskın yapan silahlı grubun kaçırdığı 22 yabancı kurtarıldı
Son dakika gündem haberi... Meksika'da silahlı grubun otele baskın yaparak kaçırdığı 22 yabancı kurtarıldı.
Meksika'da silahlı grubun otele baskın yaparak kaçırdığı 22 yabancı kurtarıldı.
BBC'nin haberine göre, San Luis Potosi eyaletine bağlı Matehuala kentindeki bir otele baskın yapan silahlı kişiler, 22 yabancıyı kaçırdı.
Kaçırılanların çoğunun Venezuela, Haiti ve Kübalı olduğu bildirildi.
Yetkililer, silahlı grubun ayrıca 16 Meksikalıyı da kaçırdığını kaydetti.
Grup, önce kaçırdığı Meksikalıları ardından da yabancı uyruklu kişileri serbest bıraktı.
Şehir merkezine uzak bir noktada yol kenarında bulunan yabancılara tıbbi destek sağlandı.
Eyalet Başsavcısı Federico Arturo Garza Herrera, yabancıların kimlik tespit işlemlerinin devam ettiğini ve söz konusu kişilerin göçmen olma durumlarının araştırıldığını söyledi.
Günün erken saatlerinde silahlı bir grup Matehuala'daki otele baskın yapmıştı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Meksika polisi, silahlı grubun otele 3 minibüsle geldiğini, Venezuela ve Haiti uyruklu yabancıları alıkoyarak kayıplara karıştığını bildirmişti.
Başsavcısı Herrera, bu kişilerin zorla götürüldüğünü tespit ettiklerini belirterek, geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.