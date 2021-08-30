Son dakika haberi! Meksika'da Nora Kasırgası'nda bir kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Meksika kıyılarında hafta sonu itibarıyla etkisini göstermeye başlayan Nora Kasırgası bir kişinin ölümüne yol açtı.

Meksika kıyılarında hafta sonu itibarıyla etkisini göstermeye başlayan Nora Kasırgası bir kişinin ölümüne yol açtı.

Meksikalı yetkililer, Jalisco eyaletinin Puerta Vallarta bölgesinde, Nora Kasırgası'nın yol açtığı selden zarar gören bir otelin kısmen çöktüğünü belirtti.

Yetkililer, cumartesi günü bir kısmı çöken 4 katlı otelin enkazında bir gencin cesedine ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

Ayrıca, Puerta Vallarta'da arabası sele kapılan bir kadın ile Guerrero eyaletinde denize açılan 6 balıkçının kayıp olduğu bildirildi.

Kasırga, California Körfezi'nde etkisini göstermeye devam ediyor.

Meksika'nın Veracruz eyaletinde, 22 Ağustos'ta etkili olan Grace tropik fırtınası nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere