Son dakika haberi: Meksika'da kadın cinayetleri protestosunda polis ateş açtı: 3 yaralı
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Son dakika haberi: Meksika'da kadın cinayetleri protestosunda polis ateş açtı: 3 yaralı

11.11.2020 02:45 | Son Güncelleme: 11.11.2020 02:48
Son dakika haberi: Meksika'da kadın cinayetleri protestosunda polis ateş açtı: 3 yaralı

Son dakika gündem haberi... Meksika'nın Cancun kentinde kadın cinayetlerine yönelik düzenlenen protestoda, polisin göstericilere ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı.

Meksika'nın Cancun kentinde kadın cinayetlerine yönelik düzenlenen protestoda, polisin göstericilere ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ülke basınında çıkan habere göre, Meksika'nın güneydoğusundaki Quintana Roo eyaletine bağlı Cancun şehrinde, geçen hafta 2 kadının cinayete kurban gitmesi nedeniyle gösteriler düzenledi.

Cinayetlere tepki gösteren protestoculara polis ateş açınca 2'si muhabir 3 kişi yaralandı.

Cancun Belediye Başkanı Mara Lezama olaya ilişkin yaptığı açıklamada, her türlü şiddet eylemini kınadığını belirterek olayın soruşturulması için kapsamlı girişimde bulunacaklarını söyledi.

Meksika, Latin Amerika ülkeleri arasında kadın cinayetlerinin en yüksek olduğu ülke olarak biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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