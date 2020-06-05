Son dakika haberi... Meksika'da Floyd vakasına benzer polis şiddeti protesto edildi
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Son dakika haberi... Meksika'da Floyd vakasına benzer polis şiddeti protesto edildi

Son dakika güncel haberi... ABD'de siyahi George Floyd'un gözaltına alınırken ölümünün ardından polis şiddetini ve ırkçılığı kınayan protestolar ülkenin her yerine yayılırken, güney komşusu Meksika'da da Jalisco eyaletinde benzer bir olay protesto edildi.

Son dakika haberi... Meksika'da Floyd vakasına benzer polis şiddeti protesto edildi
05.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:07

ABD'de siyahi George Floyd'un gözaltına alınırken ölümünün ardından polis şiddetini ve ırkçılığı kınayan protestolar ülkenin her yerine yayılırken, güney komşusu Meksika'da da Jalisco eyaletinde benzer bir olay protesto edildi.

Eyaletin başkenti Guadalajara'da yüzlerce protestocu, 4 Mayıs'ta maske takmadığı gerekçesiye polisler tarafından dövülen, ardından gözaltında hayatını kaybeden Giovanni Lopez adlı genç için adalet talebiyle yürüyüş düzenledi.

Genel olarak barışçıl atmosferde geçen gösteride, bir grup protestocu Eyalet Meclisi binasına girerek duvarlarını sprey boyalarla boyadı, bir grup da gösteriden sonra iki polis aracını ateşe verdi.

Lopez'in 4 Mayıs gecesi Guadalajara yakınındaki Ixtlahuacán de los Membrillos kasabasında, "huzuru bozma" ve "polise direnme" suçlamalarıyla gözaltına alındığı, ardından polis merkezinde hücresinden sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Lopez'in gözaltı işlemi sırasında etrafta bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilen videonun sosyal medyada yayılması, ölümünde polis şiddetinin rolü olduğu şüphesini gündeme getirdi.

Videoda bir grup polisin Lopez'i zor kullanarak polis aracına bindirmeye çalıştıkları ve vatandaşların polisleri aşırı güç kullandıkları gerekçesiyle uyardığı görülüyor.

Olayın ardından polis memurları hakkında bir işlem yapılmazken, vatandaşların olayı medyada ve sosyal medyada gündeme taşımasından sonra sorumlu polisler hakkında soruşturma başlatıldı.

Eyalet Valisi Enrique Alfaro, Lopez'in ölümünü "katliam" olarak nitelendirirken, soruşturmanın sonuçlarının en kısa sürede kamuoyuna açıklanacağını ifade etti.

Floyd'un "nefes alamıyorum" feryadı tüm ABD'de yankılandı

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.

Floyd protestolarında yaşanan şiddet ve yağmalamalar nedeniyle başkent Washington ve New York dahil en az 40 kentte gece sokağa çıkma yasağı getirilirken 25'e yakın kentte de Ulusal Muhafız Birlikleri, polise destek için devreye sokulmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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