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Son dakika haberi: Meksika'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü

AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Meksika'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü

Edinilen son dakika haberine göre MEXICO Meksika'nın orta kesiminde silahlı kişilerin bir eve saldırdığı ve 5 kişiyi öldürdüğü bildirildi.

MEXICO Meksika'nın orta kesiminde silahlı kişilerin bir eve saldırdığı ve 5 kişiyi öldürdüğü bildirildi.

Yetkililer, saldırının 13 Kasım Cumartesi günü Meksika'nın Guanajuato eyaletine bağlı Apaseo El Grande şehrinde düzenlendiğini belirtti.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, 3'ü kadın 5 kişinin evde ölü bulunduğunu ve 8 aylık bir bebeğin de kolundan yaralandığını ifade etti.

Yaralı bebeğin hastanede tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, silahlı kişilerin arkalarında uyuşturucu çetesine atıfta bulunan bir not bıraktıklarını kaydetti.

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AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri

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