Son dakika haberi: Meksika'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü
AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre MEXICO Meksika'nın orta kesiminde silahlı kişilerin bir eve saldırdığı ve 5 kişiyi öldürdüğü bildirildi.
MEXICO Meksika'nın orta kesiminde silahlı kişilerin bir eve saldırdığı ve 5 kişiyi öldürdüğü bildirildi.
Yetkililer, saldırının 13 Kasım Cumartesi günü Meksika'nın Guanajuato eyaletine bağlı Apaseo El Grande şehrinde düzenlendiğini belirtti.
Olay yerine gelen güvenlik güçleri, 3'ü kadın 5 kişinin evde ölü bulunduğunu ve 8 aylık bir bebeğin de kolundan yaralandığını ifade etti.
Yaralı bebeğin hastanede tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Yetkililer, silahlı kişilerin arkalarında uyuşturucu çetesine atıfta bulunan bir not bıraktıklarını kaydetti.
AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri
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