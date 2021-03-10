Son dakika haberi | Meksika'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşünde çıkan olaylarda 62'si polis 81 kişi yaralandı
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Son dakika haberi | Meksika'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşünde çıkan olaylarda 62'si polis 81 kişi yaralandı

10.03.2021 04:09 | Son Güncelleme: 10.03.2021 04:12
Son dakika haberi | Meksika'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşünde çıkan olaylarda 62'si polis 81 kişi yaralandı

Son dakika haber: Meksika'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüş sırasında çıkan olaylarda 62'si polis, 81 kişinin yaralandığı açıklandı.

Meksika'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüş sırasında çıkan olaylarda 62'si polis, 81 kişinin yaralandığı açıklandı.

Ülke basınında çıkan habere göre, dün başkent Meksiko'da, çoğunluğu kadın binlerce kişinin katıldığı, cinsiyet eşitsizliği ve kadın cinayetleri protestosunda meydana gelen olayların bilançosu bugün netleşti.

Yetkililer, protestolara yaklaşık 20 bin kişinin katıldığını ve güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan arbedede 62 polis ile 19 sivilin yaralandığını belirtti.

Öte yandan Meksiko Başsavcılığı, olaylara sebep olan kişilerle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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