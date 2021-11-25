Son dakika haberi! Mehmetçik, Tunceli'de teröristlerin inlerini imha ederek kış üslenmesine izin vermiyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de güvenlik güçlerince son bir yılda düzenlenen Eren-7 Mercan Munzur ve Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonlarıyla 203 sığınak ve mağarayı imha edip teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçiren Mehmetçik, terör örgütlerine lojistik açıdan da ağır darbe vurdu.

Kentte Valilik koordinesinde ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yürütülen operasyonlarla, bölücü terör örgütü mensuplarına karşı mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.

Bu çerçevede şehir merkezi kırsalı ile 7 ilçe kırsalında bir süre önce başlatılan Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu da devam ediyor.

Kadın astsubayların yanı sıra jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının da yer aldığı operasyonda, 72 timden oluşan yaklaşık 1060 personel görev yapıyor.

Sarp dağlarla çevrili kentte gece gündüz arazide kalan güvenlik güçleri, özel eğitimli köpekler ve son derece teknolojik ekipmanlarla teröristlerin izini sürüyor.

Silahlı insansız hava aracı (SİHA), insansız hava aracı (İHA) ve helikopterlerin de zaman zaman destek verdiği bu ve benzeri operasyonlarda, terör örgütü son bir yılda lojistik açıdan büyük zarara uğratıldı.

Bir haftada 23 sığınak imha edildi

Son operasyonunun başlatıldığı 19 Kasım'dan bu yana güvenlik güçleri, kent merkezi ve Ovacık'ta 13, Hozat'ta 1 ve Nazımiye ilçesi kırsalında 9 olmak üzere 23 sığınağın yerini tespit etti.

Bu sığınaklara girerek teröristlerin barınma alanlarını yok eden güvenlik güçleri, sığınaklardaki aramalarda bomba atar mühimmatı, 2 HK-33 piyade tüfeği şarjörü, 2 G-3 şarjörü, bixi mühimmatı, 8 sırt çantası, 5 pil bloğu, siren ses cihazı, 100 metre elektrik kablosu, el dürbünü, 4 küçük tüp, 1 adet 8'li pil bloğu ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi.

Şu sıralar yürütülen operasyonlarla barınma alanları birer birer tahrip edilen ve lojistik açıdan darbe vurulan teröristlerin kış üslenmesinin önüne geçiliyor.

Güvenlik güçleri, kentte 5 Şubat ve 19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda da teröristlerce kullanılan yaklaşık 180 sığınak ve mağarayı kullanılamaz hale getirdi.

Bölgede teröristleri etkisiz hale getirmek ve kış üslenmelerini engellemek amacıyla güvenlik güçleri, operasyonlarını karadan ve havadan sürdürüyor.