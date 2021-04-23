Mehmetçik'ten köy çocuklarına bayram süprizi
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Mehmetçik'ten köy çocuklarına bayram süprizi

İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - Haberler | Güncel

Mehmetçik'ten köy çocuklarına bayram süprizi Jandarma araçları balon ve bayraklarla süslendi, köy köy gezen ekipler, çocukların bayramını sürprizler yaparak kutladı -10 yaşındaki fiziksel engelli Özge Çimen'in evine de gidip süsleyen ekipler, unutulmaz bir bayram yaşattı Elazığ'da 23 Nisan...

Mehmetçik'ten köy çocuklarına bayram süprizi

Jandarma araçları balon ve bayraklarla süslendi, köy köy gezen ekipler, çocukların bayramını sürprizler yaparak kutladı

-10 yaşındaki fiziksel engelli Özge Çimen'in evine de gidip süsleyen ekipler, unutulmaz bir bayram yaşattı

ELAZIĞ - Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında köy köy gezen Jandarma ekipleri, çocuklarla şarkılar söyleyip, hediyeler verdi, süslenen araçlar ile onları gezdirdi.10 yaşındaki fiziksel engelli Özge Çimen'in odasını da süsleyen ekipler, ona unutulmaz bir bayram yaşattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okullar kapalı olduğu ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayamayan çocukları unutmadı. Bu kapsam etkinlik planlayan ekipler, ilk olarak jandarma araç ve motosikletlerini balon ve bayraklarla süsledi. Ardından ekipler Bahçekapı köyünde fiziksel engelli Özge Çimen'in evine gitti. Ekipler, Çimen ile bir süre muhabbet ettikten sonra odayı balon ve bayraklarla süsleyip hep bir ağızdan şarkılar söyledi. Ardından ekipler süslü araçlarıyla müzik eşliğinde köylerde dolaşmaya başladı. Sesi duyan çocuklar jandarma araçlarına koşmaları duygulu anlar yaşattı. Jandarma personellerine sarılan çocuklar, onlarla şarkılar söyleyip eğlenceli vakit geçirdi. Bazı çocuklarda jandarma aracı ile gezdirildi. Jandarma abla ve ağabeyleriyle doyasıyla eğlenen çocuklar, ekiplere teşekkür etti.

Jandarma ağabey ve ablaların yanına geldiğini belirten Özge Çimen, " Bizim bayramlarımızı kutladılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiler. Evimizi süslediler, hediyeler verdiler. Benim için hepsi şarkı söyledi. Fotoğraf çekindik ve eğlendik" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için 23 Nisan'ı kutlayamadıklarını dile getiren Sedef Kaya (13), "Ama jandarma ablalar ve ağabeyler geldi. Çok mutlu olduk ve 23 Nisan'ı kutladık. Dans ettik, şarkı söyledik, bayraklarımızı salladık. Bize hediyeler verdileri. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Çocuklardan Edanur Kaya ise (13), "Sokağa çıkma kısıtlaması vardı. 23 Nisan'ı kutlayamadığımız için üzülüyorduk. Jandarma ağabey ve ablalar geldi. 23 Nisan'ı kutladık ve şuanda çok mutluyuz. Şarkılar söyledik, bayraklarımızı salladık, bize hediyeler verdiler. Çok mutlu olduk ve çok sevindik" şeklinde konuştu.

Mehmetçik'ten köy çocuklarına bayram süprizi
Mehmetçik'ten köy çocuklarına bayram süprizi
Mehmetçik'ten köy çocuklarına bayram süprizi
Mehmetçik'ten köy çocuklarına bayram süprizi
Mehmetçik'ten köy çocuklarına bayram süprizi
Mehmetçik'ten köy çocuklarına bayram süprizi
Mehmetçik'ten köy çocuklarına bayram süprizi
Mehmetçik'ten köy çocuklarına bayram süprizi
Mehmetçik'ten köy çocuklarına bayram süprizi
Mehmetçik'ten köy çocuklarına bayram süprizi
Mehmetçik'ten köy çocuklarına bayram süprizi
Mehmetçik'ten köy çocuklarına bayram süprizi
Mehmetçik'ten köy çocuklarına bayram süprizi
Mehmetçik'ten köy çocuklarına bayram süprizi
Mehmetçik'ten köy çocuklarına bayram süprizi
Mehmetçik'ten köy çocuklarına bayram süprizi
Mehmetçik'ten köy çocuklarına bayram süprizi
Mehmetçik'ten köy çocuklarına bayram süprizi
Mehmetçik'ten köy çocuklarına bayram süprizi
Mehmetçik'ten köy çocuklarına bayram süprizi
Mehmetçik'ten köy çocuklarına bayram süprizi
Mehmetçik'ten köy çocuklarına bayram süprizi
Mehmetçik'ten köy çocuklarına bayram süprizi
Mehmetçik'ten köy çocuklarına bayram süprizi
Mehmetçik'ten köy çocuklarına bayram süprizi
Mehmetçik'ten köy çocuklarına bayram süprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ

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