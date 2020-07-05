Son dakika haberi... Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
Son dakika spor haberine göre Süper Lig'in 31. haftasında 7 Temmuz Salı günü Yukatel Denizlispor ile sahasında karşılaşacak Medipol Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı.
05.07.2020 12:19 | Son Güncelleme: 05.07.2020 13:39
Süper Lig'in 31. haftasında 7 Temmuz Salı günü Yukatel Denizlispor ile sahasında karşılaşacak Medipol Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışması ile devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekip, yarın akşam yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.
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Kaynak: AA