Son dakika haberi: Medipol Başakşehir yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Medipol Başakşehir yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti

Son dakika haberi: Medipol Başakşehir yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Medipol Başakşehir, ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Medipol Başakşehir, ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti.

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe gelmesiyle çıkışa geçen ve 5 maçını da kazanan turuncu-lacivertli ekip, Altay beraberliğinden sonra önce Atakaş Hatayspor'u ardından da Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Son 8 maçında 22 puan toplayan İstanbul ekibi, bu galibiyetle puanını 28'e yükseltti. Bu sezon 9. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 11 puanda kaldı.

Turuncu-lacivertli ekip, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olurken, Kasımpaşa ise evinde Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Edin Visca 3. golünü attı

Medipol Başakşehir'in kaptanlarından Edin Visca, bu sezon ligde üçüncü golünü Kasımpaşa ağlarına gönderdi.

Deneyimli futbolcu, Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın 53. dakikasında takımını öne geçiren gole imza attı.

Turuncu-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada atan Mahmut Tekdemir ise bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Emre Belözoğlu, Süper Lig'i dize getirdi! Çılgın seriyi Paşa da durduramadı

Emre Belözoğlu, Süper Lig'i dize getirdi! Çılgın seriyi Paşa da durduramadı

 Galatasaraylıları korkutan ihtimal! Marcao sahalardan uzak kalabilir

Galatasaraylıları korkutan ihtimal! Marcao sahalardan uzak kalabilir

 Süper Lig'de 'dört' dörtlük maç! Konyaspor, Karagümrük'e gol oldu yağdı

Süper Lig'de 'dört' dörtlük maç! Konyaspor, Karagümrük'e gol oldu yağdı

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title