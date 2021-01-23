Son dakika haberi! Medipol Başakşehir, Şilili futbolcu Junior Fernandes'i transfer etti
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Son dakika haberi! Medipol Başakşehir, Şilili futbolcu Junior Fernandes'i transfer etti

23.01.2021 17:11 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:14
Son dakika haberi! Medipol Başakşehir, Şilili futbolcu Junior Fernandes'i transfer etti

Son dakika haber... Medipol Başakşehir, Şilili futbolcu Junior Fernandes'i kadrosuna dahil etti.

Medipol Başakşehir, Şilili futbolcu Junior Fernandes'i kadrosuna dahil etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Ittihad Kalba ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde bulunan 32 yaşındaki hücum oyuncusu ile opsiyonlu olarak 1,5 yıllık kontrat imzalandığı belirtildi.

Junior Fernandes'in Medipol Başakşehir'de 9 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

Şilili futbolcu, 2017-2020 yıllarında 2,5 sezon Aytemiz Alanyaspor'un formasını giymişti. Fernandes, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 108 maçta 37 gol kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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