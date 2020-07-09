Son dakika haberi: Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde Midtjylland'a yenildi
Son dakika haberi: Danimarka Birinci Futbol Ligi'nde Kopenhag, deplasmanda Midtjylland'a 3-1 mağlup oldu.
09.07.2020 23:07 | Son Güncelleme: 10.07.2020 00:29
Danimarka Birinci Futbol Ligi'nde Kopenhag, deplasmanda Midtjylland'a 3-1 mağlup oldu.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag, Şampiyonluk Grubu mücadelesinde lider Midtjylland'ın konuğu oldu.
Kopenhag, 22. dakikada Muhammed Daramy'nin attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün girdi. Midtjylland, 63. dakikada Sory Kaba'nn penaltıdan attığı golle skoru eşitlerken, 79. dakikada Anders Dreyer ve 81. dakikada Awer Mabil'in ağları sarsmasıyla Kopenhag'ı 3-1 yendi.
Medipol Başakşehir, ilk maçı 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 5-6 Ağustos'ta Kopenhag'a konuk olacak.
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Kaynak: AA