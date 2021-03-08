Son dakika haberi: Medicana Sivas Hastanesi'nin kadın çalışanları adına fidan bağışlandı
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Son dakika haberi: Medicana Sivas Hastanesi'nin kadın çalışanları adına fidan bağışlandı

08.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:54
Son dakika haberi: Medicana Sivas Hastanesi'nin kadın çalışanları adına fidan bağışlandı

Son dakika haberi... Medicana Sivas Hastanesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 347 kadın çalışanı adına Gaziantep Ağalarobası Hatıra Ormanı'na fidan bağışladı.

Medicana Sivas Hastanesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 347 kadın çalışanı adına Gaziantep Ağalarobası Hatıra Ormanı'na fidan bağışladı.

Hastanenin genel müdürü Şerafettin Demiray, yaptığı yazılı açıklamada, kentte en fazla kadın istihdamı sağlayan kurumlardan biri olduklarını belirtti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 347 kadın çalışanını unutmadıklarını aktaran Demiray, "TEMA Vakfı aracılığı ile Gaziantep Ağalarobası Hatıra Ormanı'na, gelecek kuşaklara daha güzel bir dünya bırakmak için toplamda 347 fidan bağışladık ve isimlerine özel sertifikalarını kadın çalışanlarımıza teslim ettik. Bugün artık her kadın çalışanımızın TEMA Vakfı aracılığı ile dikilmiş bir fidanı var. Emek ve varlıklarıyla hayatımızın her alanına güzellik katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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