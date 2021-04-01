Son dakika haber! Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında seferler normale döndü
Bir son dakika haberine göre M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Yenimahalle istasyonu içerisinde bulunan elektrik trafolarında çıkan yangın nedeniyle duran seferler, arızanın giderilmesinin ardından normale döndü.
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Yenimahalle istasyonu içerisinde bulunan elektrik trafolarında çıkan yangın nedeniyle duran seferler, arızanın giderilmesinin ardından normale döndü.
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Yenimahalle metro istasyonu içerisinde bulunan elektrik trafolarında sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, metro hattında seferler durdu. Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar nedeniyle Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle durağında yoğunluk oluştu.
İETT tarafından güzergahta ek otobüs seferleri konuldu. Metro hattındaki arıza yaklaşık 1,5 saatlik çalışmaların ardından giderilerek seferler normale döndü.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı