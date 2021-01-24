Son dakika gündem: Mecidiyeköy'de polis denetimleri
24.01.2021 16:22 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:33
Son dakika haberlerine göre KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekiplerinin İstanbul genelindeki denetimleri sürüyor.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekiplerinin İstanbul genelindeki denetimleri sürüyor. Mecidiyeköy Meydanı'nda yapılan denetimlerde durdurulan araçlardaki kişilerin izin belgeleri kontrol edildi.
- İstanbul
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri İstanbul'un farklı noktalarında cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürüyor. Şişli Mecidiyeköy Meydanı'nda oluşturulan polis noktasında durdurulan araçlardaki kişilerin izin belgeleri kontrol edildi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı