Son dakika haberi | MEB'in dijital eğitim platformu EBA, 7/24 öğrencilerin kullanımına açıldı Son dakika güncel haberi: Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), dijital eğitim platformu EBA, öğrencilerin 7 gün 24 saat kullanımına açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), dijital eğitim platformu EBA, öğrencilerin 7 gün 24 saat kullanımına açıldı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, yoğunluk nedeniyle uygulanan EBA kullanımı saat sınırlaması kaldırıldı. Yapılan yenilikle EBA, 7 gün 24 saat sınırsız kullanılabilecek.

Canlı sınıflar için saatler daha önce planlandığı şekilde devam edecek.

Kaynak: AA