Son dakika haberi | MEB'in dijital eğitim platformu EBA, 7/24 öğrencilerin kullanımına açıldı
Son dakika güncel haberi: Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), dijital eğitim platformu EBA, öğrencilerin 7 gün 24 saat kullanımına açıldı.
16.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:54
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), dijital eğitim platformu EBA, öğrencilerin 7 gün 24 saat kullanımına açıldı.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, yoğunluk nedeniyle uygulanan EBA kullanımı saat sınırlaması kaldırıldı. Yapılan yenilikle EBA, 7 gün 24 saat sınırsız kullanılabilecek.
Canlı sınıflar için saatler daha önce planlandığı şekilde devam edecek.
Kaynak: AA