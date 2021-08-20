Son dakika haberi: MEB'in Ar-Ge merkezinde meslek liseli öğrencilerin yaptığı tekne suya indirildi
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Son dakika haberi: MEB'in Ar-Ge merkezinde meslek liseli öğrencilerin yaptığı tekne suya indirildi

Son dakika haberi: MEB'in Ar-Ge merkezinde meslek liseli öğrencilerin yaptığı tekne suya indirildi
Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) belirlenen Ar-Ge merkezlerinden Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde imal edilen ve seri üretimine geçilmesi hedeflenen tekne yüzdürüldü.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) belirlenen Ar-Ge merkezlerinden Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde imal edilen ve seri üretimine geçilmesi hedeflenen tekne yüzdürüldü.

Altınova ilçesinde faaliyet gösteren okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Kompozit Malzemeden Tekne İmalatı Projesi", 5 öğretmen ve 4 öğrenci tarafından 2 ayda tamamlandı. Meslek liseli öğrenciler, yaptıkları 4 metre 25 santimetre uzunluğundaki tekneyi, son kontrollerin ardından Marmara Denizi ile buluşturmanın sevincini yaşadı.

Elyaf ve özel bir reçineden imal edilen, ambar, arka ve baş üstü bölümlerinden oluşan, 4 kişilik ve 500 kilogram taşıma kapasiteli standart gezi teknesi, amatör balıkçılık amacıyla da kullanılabilecek.

İstihdam garantili olan ve diplomalarını aldıklarında tersanelerde çalışmaya başlayan öğrenciler, ilerleyen süreçte öğretmenleriyle özgün tekne modelleri tasarlayıp üreterek bu alanda söz sahibi olmayı hedefliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in bakan yardımcılığı döneminde yürüttüğü çalışmalar sonucu kurulan Ar-Ge merkezi 40 okuldan birinin Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğunu söyledi.

Bu kapsamda tekne yapımı için proje hazırlayarak çalışmaya başladıklarını belirten Yeniyol, "Öğrencilerimize, öğretmenlerimize, Bakanlığımıza ve okulumuza bu ivmeyi kazandıran destekçilerimize teşekkür ediyorum. Bu, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri için güzel bir çalışma. İnşallah bunu gelecek siparişler üzerinde de zenginleştirerek, daha güzel işler yaparak çocuklarımızın döner sermaye üzerinden maddi ve manevi kazanımlarını ortaya koymaya çalışacağız." diye konuştu.

Okulun projelerine büyük destekleri olan tersane girişimcilerine de teşekkür eden Yeniyol, lisenin bu desteklerle daha iyi çalışmalara imza atacağına inandığını vurguladı.

"Seri üretimle ilgili bazı işletmelerden bize talepler geldi"

Okul Müdürü Sedat Oymak ise "Gemi Yapımı" ve "Denizcilik" bölümleri ile faaliyet gösterdiklerini aktardı.

Tekne yapımında görev alan öğrencileriyle gurur duyduğunu dile getiren Oymak, şu bilgileri paylaştı:

"Ar-Ge proje okulu olarak yeni projeler üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Bunlardan biri de Bakanlığımıza sunduğumuz kompozit teknemizdi. Teknemizi suya indirdik. Bununla gurur duyduk. Ar-Ge merkezleri olarak katkı sunmaya, yeni projeler üretmeye devam edeceğiz. Şu an bazı değerlendirmeler yapılıyor. Bu değerlendirmeler sonrasında inşallah seri üretime de geçeceğiz. Çünkü kompozit teknemiz büyük bir beğeni kazandı. Seri üretimle ilgili bazı işletmelerden bize talepler geldi."

Projede yer alan öğrencilerden Onur Dağ, öğretmenlerinden aldıkları destekle güzel bir iş çıkardıklarını belirtti.

Tekneyi yaparken biraz zorlandıklarını anlatan Dağ, "Elimizden geleni yaptık ve buna değdiğini düşünüyoruz. İnşallah gören herkes beğenecek." dedi.

Öğrenci Eray Kocatepe de kompozit tekne üretimini, farklı projeler için bir başlangıç olarak gördüklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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