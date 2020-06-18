Son dakika haberi... Mazgalda sıkışan kedi ne süte kandı, ne de kedi sesine
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Mazgalda sıkışan kedi ne süte kandı, ne de kedi sesine

Son dakika genel haberine göre Mazgalda sıkışan kedi ne süte kandı, ne de kedi sesine Yavru kedi kendi imkanları ile çıkabilsin diye köprü yapıldı 2 saat mücadele veren itfaiye ekipleri inatçı kediyi sıkıştığı mazgaldan çıkartamadı Düzce'de mazgala sıkışan yavru kediyi kurtarmak için 2 saat boyunca mücadele eden...

18.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:22

Mazgalda sıkışan kedi ne süte kandı, ne de kedi sesine

Yavru kedi kendi imkanları ile çıkabilsin diye köprü yapıldı

2 saat mücadele veren itfaiye ekipleri inatçı kediyi sıkıştığı mazgaldan çıkartamadı

DÜZCE - Düzce'de mazgala sıkışan yavru kediyi kurtarmak için 2 saat boyunca mücadele eden itfaiye ekipleri, verdikleri süte ve açtıkları kedi sesine rağmen kedinin sürekli kaçması nedeniyle başarısız oldu. Ekipler, kedinin kendi imkanları ile çıkabilmesi için mazgalın içine köprü kurarak çalışmayı sonlandırdı.

Olay gece saatlerinde Düzce'de Çoban mevkiinde meydana geldi. Yolda yürüyen bir vatandaş mazgal içinde yavru bir kedinin sesini duydu. Mazgalın içinden yavru kediyi kurtaramayan vatandaş durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen itfaiye ekipleri, mazgalın içerisinde kanalizasyon borusuna saklanan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu sonuç alamayan ekipler, telefondan kedi sesi açarak yavru kedi kanalizasyon borusundan çıkartılmaya çalıştı. Vatandaşların da çıkması için süt getirdiği yavru kedi ise bulunduğu yerde sürekli hareket ederek kurtarma çalışmalarının başarılı olmasını engelledi.

Yavru kedi yaklaşık 2 saat boyunca ekipler tarafından çıkartılmaya çalışıldı. Dinletilen kedi sesine ve verilen süte rağmen bulunduğu yerden çıkmayan kediyi kurtaramayan itfaiye ekipleri, son olarak mazgalın içine köprü kurdu. Yavru kedi, kurtulması için oluşturulan köprüye de yanaşmadı. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yavru kedi çıkmayınca oluşturulan köprü ile birlikte bölgede kaza yaşanmaması için mazgal kapatıldı.

Yavru kedinin sesini duyarak süt getirdiğini ifade eden Yavuz Çodur adlı vatandaş, "Saat 22.00 sıralarıydı. Mazgalda kedinin düştüğünü gördüm. İtfaiye ekiplerine haber verdim. Uzun uğraşlar sonucunda tam yakaladık derken tekrardan kaçtı. İçeriye bir nevi kapan kurduk. İnşallah çıkar bizde bekliyoruz. Yaklaşık 2 saat oldu çok uğraştık. Süt getirdik, kedi sesi dinlettik bütün şansımızı denedik ama bu kadarmış şansımız. Biz çıkartamadık. İnşallah şanslı olur ve kendisi oradan çıkar. Köprü kurduk çıkması için. En azından girdiği delikten çıkmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberi... Mazgalda sıkışan kedi ne süte kandı, ne de kedi sesine

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Haber
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi Haber
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Son kararname ile ilk kez başörtülü bir savcı, başsavcı yapıldı Haber
Son kararname ile ilk kez başörtülü bir savcı, başsavcı yapıldı
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için 'sokağa çıkma yasağı' önerisi! Son kararı Erdoğan verecek Haber
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için "sokağa çıkma yasağı" önerisi! Son kararı Erdoğan verecek
Görev yeri değişen vali, kentten ayrılırken hem ağladı hem ağlattı Haber
Görev yeri değişen vali, kentten ayrılırken hem ağladı hem ağlattı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
İstanbul'da şehre inen domuz sürüsünü gören karı-kocanın gülümseten diyaloğu
İstanbul'da şehre inen domuz sürüsünü gören karı-kocanın gülümseten diyaloğu
Bakan Soylu'dan 'Tercihim elbette maske' paylaşımı
Bakan Soylu'dan "Tercihim elbette maske" paylaşımı
Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'da Emre Çolak, kritik maçta penaltı kaçırdı
Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'da Emre Çolak, kritik maçta penaltı kaçırdı
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
Bakan Soylu'dan, 'Trabzon böyle bir yükseliş görmedi' haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Bakan Soylu'dan, "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Mercedes Kadir'in filmi için senaryo hazır
Mercedes Kadir'in filmi için senaryo hazır
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Berat Albayrak Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Musa Farisoğulları
Magazin Emre Kınay Demet Evgar Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Serdar Aziz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Taksi Karar Ankara Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Mazgalda sıkışan kedi ne süte kandı, ne de kedi sesine - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 11:23:36. #1.15#
title