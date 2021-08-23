Son dakika haberi: Mazars Denge'den 212'ye 'Trio Mobil' yatırımında destek

Son dakika gündem haberi... Mazars Denge, pandemi sebebiyle dijitalleşme ve ilişkili sektörlerin hızla yükseldiği 2021'de, aktif girişim sermayesi fonlarından 212'nin Trio Mobil'e yatırım sürecinde, finansal ve vergisel özel inceleme çalışmaları ile sürece destek verdiğini duyurdu.

Mazars Denge, pandemi sebebiyle dijitalleşme ve ilişkili sektörlerin hızla yükseldiği 2021'de, aktif girişim sermayesi fonlarından 212'nin Trio Mobil'e yatırım sürecinde, finansal ve vergisel özel inceleme çalışmaları ile sürece destek verdiğini duyurdu.

Şirketler, pandemi ile hızlanan dijital dönüşüm taleplerine yeterli arzı sağlayabilmek adına büyümeye ve gerekli yatırımları yapmaya yöneldi.

"BU YATIRIMLARIN ARTACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Proje yöneticilerinden Mazars Denge Finansal Özel İnceleme Hizmetleri Ortağı Gökçen Müftüoğlu Çapa süreci şu sözlerle aktardı:

"212 tarafından gerçekleştirilen yatırımda Mazars Denge Finansal Özel İnceleme ekibi olarak sürece destek verdik. Alınan yatırım hem teknoloji sektörünün geleceği hem de Trio Mobil için büyük önem taşıyor. Teknoloji ve dijitalleşmenin hız kazanması, Türkiye girişimcilik ekosisteminin olgunlaşması ile bu yatırımların artacağını öngörüyoruz. Finansal danışmanlık ekibi olarak bu sürecin bir parçası olduğumuz için mutluyuz"

Projenin vergisel özel inceleme alanını yürüten yöneticisi Mazars Denge Transfer Fiyatlandırması ve Vergisel Özel İnceleme Hizmetleri Ortağı Gökçe Gücüyener ise "Son yıllarda yatırımların göz bebeği olan teknoloji ve özellikle internet altyapısı kullanan şirketler, pandemi ile çok daha değerli hale geldi. Yatırım süreçlerinde vergisel risklerin de dikkate alınması hem yatırımcı açısından hem de satıcı açısında bir konfor sağlamaktadır. Bu anlamda bu süreçte yer almaktan oldukça mutluyuz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı