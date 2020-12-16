Son dakika haberi! Max Kruse davayı kazandı iddiası
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Son dakika haberi! Max Kruse davayı kazandı iddiası

16.12.2020 17:38 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:42
Son dakika haberi! Max Kruse davayı kazandı iddiası

Son dakika haberine göre Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle açtığı davayı kazandığı iddia edildi.

Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle açtığı davayı kazandığı iddia edildi.

Alman futbolcu Max Kruse, Fenerbahçe'den alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshederek Bundesliga ekiplerinden Union Berlin ile anlaşmıştı. Daha sonra Fenerbahçe'den alacaklarını tahsil etmek için FIFA'ya başvuran tecrübeli futbolcunun davayı kazandığı iddia edildi. Alman basınında yer alan haberlere göre, sarı-lacivertli kulüp, Kruse'ye 7.5 milyon Euro ödeme gerçekleştirecek.

Öte yandan, Fenerbahçe Kulübü'ne ise konu ile ilgili herhangi bir yazı gelmediği bildirildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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