Son dakika haberi: Matkap hırsızı kamerada

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki bir iş yerinden 47 bin TL değerinde spiral ve matkap çalan hırsız kameraya yakalandı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100.Yıl Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerinden çeşitli markalarda spiral, matkap gibi 47 bin 550 TL değerinde malzemelerin çalınması olayı ile Süleymanpaşa İlçe Emniyet Ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yapmış olduğu kamera ve saha çalışmalarında, olayda şüpheli şahsın kullanıldığı değerlendirilen motosiklet Çınarlı Mahallesinde görülerek yapılan araştırmada şüphelinin A.G. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahsın olayı itiraf etmesi üzerine suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 300 TL'ye el konuldu. Ayrıca malzemeleri satın aldığı tespiti yapılan E.D. isimli şahsın da İstanbul'dan Tekirdağ iline intikali sağlanarak çalınan malzemeler şahıstan temin edildi.

A.G. işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ