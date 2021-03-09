Kişisel gelişim için: Matematik
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Kişisel gelişim için: Matematik

09.03.2021 10:32 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:48
Kişisel gelişim için: Matematik

Kişisel gelişim için düzenlenen Açık Ders uygulaması harika fırsatlar sunuyor. Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen bu uygulama ile "Her Yer Matematik" konusu konuşuldu. Ortaya çıkan bu uygulama ile birlikte kişisel gelişiminize katkı sağlayacak ve uygulamanın yarattığı diğer olanaklardan yararlanabileceksiniz.

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen ve kişisel gelişim için eşsiz fırsat sunan Açık Ders uygulamasında "Her Yer Matematik" konusu konuşuldu.

Online olarak gerçekleştirilen programda Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nejla Özmen bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. 14 Mart'ın Dünya Matematik Günü olarak kutlandığını belirterek sözlerine başlayan Özmen, bu yılın temasının "Daha İyi Bir Dünya İçin Matematik" olarak belirlendiğini ifade etti. Matematiğin kelime anlamı ve kökeni ile sunumuna başlayan Özmen, İlk Matematik Belgeleri, Atatürk ve Matematik, Ünlü Matematikçiler, Ünlü Kadın Matematikçiler, Pi Sayısı ve Büyük Sayıların Okunuşu başlıkları altında önemli bilgiler aktardı.

Matematiğin bir kalkınma aracı olduğunu dile getiren Özmen, Matematik ile yapay zeka, dijital oyunlar, elektrikli sistemler, doğa ve hava durumu gibi birçok alanın daha iyi anlaşılacağını sözlerine ekledi. Doğadaki Matematik etkisi ile sunumunu noktalayan Dr. Öğretim Üyesi Nejla Özmen, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sözlerini sonlandırdı. - DÜZCE

Kişisel gelişim için: Matematik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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