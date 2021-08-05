Son dakika haberi: Mastaura Antik Kenti yangına karşı korumaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Mastaura Antik Kenti yangına karşı korumaya alındı

Son dakika haberi: Mastaura Antik Kenti yangına karşı korumaya alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Nazilli ilçe sınırları içerisinde yer alan Mastaura Antik Kenti, olası yangın durumuna karşı Nazilli Belediyesi ve Aydın İl Kültür Müdürlüğü işbirliğiyle korumaya alındı.

Nazilli ilçe sınırları içerisinde yer alan Mastaura Antik Kenti, olası yangın durumuna karşı Nazilli Belediyesi ve Aydın İl Kültür Müdürlüğü işbirliğiyle korumaya alındı.

Ülke genelinde yaşanan orman yangınları ile mücadele devam ederken, Aydın genelinde de olası yangınlara karşı teyakkuza geçildi. Bu kapsamda il genelinde bulunan antik kentlerde koruma çalışmaları başlatılırken Nazilli ilçe sınırları içerisinde yer alan Mastaura Antik Kenti, olası yangın durumuna karşı Nazilli Belediyesi ve Aydın İl Kültür Müdürlüğü işbirliğiyle korumaya alındı.

Nazilli Belediyesi olarak tüm birimler ile birlikte 7 gün 24 saat teyakkuzda olduklarının altını çizen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Ülkemizin güney sınırlarında ilk olarak Antalya ve çevresinde başlayan, sonrasında Ege Bölgesi'ndeki Muğla, İzmir ve Denizli çevresine sıçrayan orman yangınları tüm halkımızın yüreğini acıtmıştır. Son olarak Nazilli ilçemizin sınır noktalarında yer alan Bozdoğan ve Karacasu'daki orman yangıları nedeniyle ilçemizde Nazilli Belediyesi olarak gerekli tedbirlerin alınması için önlem amaçlı devriyeler atılmaya başlanmıştır. Özellikle Bodrum ilçesindeki Kissebükü Anastasiapolis Antik Kenti ve Milas ilçesindeki İassos Antik Kenti'nin orman yangınlarından etkilenmesi sonucunda Nazilli Belediyesi olarak Mastaura Antik Kenti'nde görev yapan arkeologlar öncülüğünde zabıtalarımız ile beraber sit alanları ve ormanlık alanlarda devriye atılmaya başlanmıştır. Havadan ve karadan olmak üzere gece ve gündüz olarak yapılan bu denetimler Aydın İl Kültür Müdürlüğü'nün de destekleri ile başta Mastaura Antik Kenti olmak üzere Anineta Antik Kenti ve Harpasa Antik Kenti'nin çevresinde yürütülmektedir" diyerek bölgede görevli arkeologlara teşekkür etti.

Antik kentlerde çıkan yangınların geri döndürülemez sonuçları olacağının altını çizen Doktorant Arkeolog Ümit Sarın ve Arkeolog Begün Karagöz desteklerinden dolayı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür ederken Doktorant Arkeolog Ümit Sarın "Bizler günlerdir burada havadan ve karadan denetimlerimize devam ediyoruz. Hem zabıta ekipleri hem de burada yaşayan halk bu noktada bizlere büyük destek veriyor. Ülkemizde yaşanan afetin üzüntüsünü en derin şekilde yaşıyoruz. İnşallah en kısa sürede bölgemizde ve diğer noktalarda başlayan yangınların önüne geçilecektir. Bizler arkeologlar olarak bölgemizde yer alan antik kentlerin korunması için canla başla mücadele etmeye devam edeceğiz. Mastaura Antik Kenti gibi sit alanlarını yangınlardan korumak için dikkat etmeliyiz. Bunun için bu bölgelerde mangal yapılmaması ve alkol şişelerinin atılmaması gerekmektedir. Çünkü biliyoruz gibi cam ve kağıt gibi bazı nesneler de orman yangınlarına sebep olabilmektedir" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Son dakika haberi: Mastaura Antik Kenti yangına karşı korumaya alındı
Son dakika haberi: Mastaura Antik Kenti yangına karşı korumaya alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santraldeki yangınla ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok
Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santraldeki yangınla ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok
Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu
Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu
Aydın'daki yangının söndürülmesine destek için bölgeye giden komutan keçileri yanmaktan son anda kurtardı
Aydın'daki yangının söndürülmesine destek için bölgeye giden komutan keçileri yanmaktan son anda kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Tuğba Özay Seda Sayan Gülben Ergen
Spor Metin Oktay Caner Erkin Fatih Terim Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Mastaura Antik Kenti yangına karşı korumaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 16:07:51. #1.15#

title