Son dakika haberi... Maskesiz bindiği otobüste polise kimlik göstermeyen yolcuya gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Maskesiz bindiği otobüste polise kimlik göstermeyen yolcuya gözaltı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Adana'da belediye otobüsüne maskesiz binen yolcu, şoförün ihbarıyla çağrılan polislere kimlik göstermeyince gözaltına alındı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da belediye otobüsüne maskesiz binen yolcu, şoförün ihbarıyla çağrılan polislere kimlik göstermeyince gözaltına alındı.

Çukurova ilçesi Doktor Sadık Ahmet Bulvarı'nda, Büyükşehir Belediyesine ait 01 DUY 90 plakalı halk otobüsüne binen E.D, maske takmadığı için şoför tarafından uyarıldı.

Yolcunun maske takmak istemediğini söylemesi üzerine şoför, polis ekiplerinden yardım istedi.

Bazı yolcular da tepki gösterdikleri E.D'den maskesini takmasını istedi.

Şikayet üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekiplerine kimlik bilgilerini vermeyen E.D, gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

Olay, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi... Maskesiz bindiği otobüste polise kimlik göstermeyen yolcuya gözaltı

Son dakika haberi... Maskesiz bindiği otobüste polise kimlik göstermeyen yolcuya gözaltı

Son dakika haberi... Maskesiz bindiği otobüste polise kimlik göstermeyen yolcuya gözaltı

Belediye yolu sattı, mahallelinin ulaşımı 4 kilometre uzadı

Belediye yolu sattı, mahallelinin ulaşımı 4 kilometre uzadı

 SULTANGAZİ'DE KOCASINI VE OĞLUNU BIÇAKLADI

SULTANGAZİ'DE KOCASINI VE OĞLUNU BIÇAKLADI

 Hurdacı kabusu yaşadı! Topladığı malzemelerin arasından çıkan bomba fünyesi elinde patladı

Hurdacı kabusu yaşadı! Topladığı malzemelerin arasından çıkan bomba fünyesi elinde patladı

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title