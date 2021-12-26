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Son dakika haberleri: Telefon çalan maskeli hırsızlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Telefon çalan maskeli hırsızlar kamerada Batman'da bir telefon dükkanına giren hırsızlar, telefonları çalarken güvenlik kamerasına takıldı.

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BATMAN (İHA) - Telefon çalan maskeli hırsızlar kamerada

BATMAN - Batman'da bir telefon dükkanına giren hırsızlar, telefonları çalarken güvenlik kamerasına takıldı.

Hırsızlık olayı, kent merkezinde bir telefon dükkanında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, maskeli iki hırsız, sabah 05.20 sularında bir telefon dükkanını gözlerine kestirdi. Dükkana giren hırsızlar telefonları çalıp olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına takıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri: Telefon çalan maskeli hırsızlar kamerada

Son dakika haberleri: Telefon çalan maskeli hırsızlar kamerada

Son dakika haberleri: Telefon çalan maskeli hırsızlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Son Dakika Haberleri

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