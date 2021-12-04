Maske uyarısı yapan market çalışanlarını silahla tehdit eden kişiye 30 gün ev hapsi - Haberler
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Maske uyarısı yapan market çalışanlarını silahla tehdit eden kişiye 30 gün ev hapsi

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Maske uyarısı yapan market çalışanlarını silahla tehdit eden kişiye 30 gün ev hapsi

Maltepe'de alışveriş için markete giren ve kendisine maske takması yönünde uyarılarda bulunan market çalışanlarına silah çekerek, tehdit eden Ozan K. 30 gün ev hapsi cezası aldı.

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - Maltepe'de alışveriş için markete giren ve kendisine maske takması yönünde uyarılarda bulunan market çalışanlarına silah çekerek, tehdit eden Ozan K. 30 gün ev hapsi cezası aldı.

Olay, 2 Aralık Perşembe günü Değirmen Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana gelmişti. İddiaya göre, Ozan K. alışveriş yapmak için markete girdi. Maske takmayan adam, kasiyer ve görevliler tarafından uyarıldı. Uyarıya öfkelenen Ozan K. görevlilerle tartıştı,   belinde bulunan silahı alarak havaya doğru tuttu, market çalışanlarına hakaret ve tehditlerde bulundu. Marketteki diğer kişiler tarafından sakinleştirilen şüpheli, silahını beline koyarak marketten uzaklaştı. Market görevlileri durumu polise bildirdi. Ekipler, iş yerindeki güvenlik kameralarını incelemesinin ardından şüphelinin Ozan K., olduğunu tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Ozan K.'nın yapılan sorgulamasında 41 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Şüphelinin yapılan kaba üst aramasında  ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermi ele geçirildi.

30 GÜN EV HAPSİ ALDI

Şüpheli Ozan K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 30 gün ev hapsi aldığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.


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