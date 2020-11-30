Son Dakika | Maske takmayanlar, yüzünü koronavirüse çeviren özel yazılımlı dijital ekranlarla uyarılıyor (2)
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Son Dakika | Maske takmayanlar, yüzünü koronavirüse çeviren özel yazılımlı dijital ekranlarla uyarılıyor (2)

30.11.2020 14:32 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:00

Son dakika habere göre Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, otobüs duraklarına yerleştirdiği yapay zeka tabanlı dijital ekranlar, maskesi olmayanların yüzünü özel bir yazılımla koronavirüse çevirerek maske takmaya teşvik ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, otobüs duraklarına yerleştirdiği yapay zeka tabanlı dijital ekranlar, maskesi olmayanların yüzünü özel bir yazılımla koronavirüse çevirerek maske takmaya teşvik ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki bazı otobüs duraklarına yerleştirdiği dijital ekranlar, durağa gelen yolcuların kamera ile görüntüsünü yansıtıyor.

Maskesi olmayanların yüzlerini koronavirüse çeviren yapay zeka tabanlı ekranlar, uyararak maske takmaya teşvik ediyor.

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Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, durağa maskesiz olarak gelen ve dijital ekrana bakanlar, yüzlerindeki koronavirüs ifadesini görünce şaşırıyor ve maske takıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının ülkede görüldüğü günden itibaren her alanda yoğun çalışma yaptıklarına işaret ederek, maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmesi noktasında çok sayıda bilinçlendirme faaliyeti düzenlediklerini vurguladı.

Özellikle maske konusunda duyarlılığı artırmayı hedeflediklerini ifade eden Zorluoğlu, "Birçok konuda ekonomik tedbirler aldık. Son olarak yapay zeka tabanlı dijital ekranlarımız da bu anlamda çok etkili bir uygulama oldu. Koronavirüsün yeniden etkisini artırdığı ve yeni tedbirlerin alındığı bugünlerde, vatandaşımızın maske konusunda duyarlılığını artırmak amacıyla böyle bir çalışma yürüttük. Koronavirüs salgını ile mücadele noktasında sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçeve içerisinde tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika | Maske takmayanlar, yüzünü koronavirüse çeviren özel yazılımlı dijital ekranlarla uyarılıyor (2)
Son Dakika | Maske takmayanlar, yüzünü koronavirüse çeviren özel yazılımlı dijital ekranlarla uyarılıyor (2)
Son Dakika | Maske takmayanlar, yüzünü koronavirüse çeviren özel yazılımlı dijital ekranlarla uyarılıyor (2)
Son Dakika | Maske takmayanlar, yüzünü koronavirüse çeviren özel yazılımlı dijital ekranlarla uyarılıyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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