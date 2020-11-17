Son dakika haberi! Maske takmadığı için ceza yedi, polislere 'Adam mı öldürdüm' dedi

Gelen son dakika haberine göre ÇORUM'da, polis ekiplerinin koronavirüs denetimi sırasında maske takmadığı gerekçesiyle para cezası uyguladığı Özgür D., "Adam mı öldürdüm?" dedi.