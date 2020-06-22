Son dakika haberi! Maske denetimi Son dakika güncel haberine göre İstanbul'da açık alanlarda maske zorunluluğu kararının ardından Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde emniyet ekiplerince maske denetimi yapıldı.

İstanbul'da açık alanlarda maske zorunluluğu kararının ardından Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde emniyet ekiplerince maske denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği talimat doğrultusunda, İstanbul Valiliği'nce açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda İstanbul Emniyetine bağlı ekipler kentin dört bir yanında sosyal mesafe kontrolüne ek olarak maske denetimi de yaparak, gerekli uyarılarda bulundu.

Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde, Güvenlik Büro Amirliği ve trafik ekiplerince sabah saatlerinden itibaren meydanlarda ve birçok noktada kontroller yapıldı.

Sosyal mesafeye uymayan ve maskeyi kuralına uygun takmayan vatandaşlar uyarılırken, uyarılarılara aldırmayıp maske takmamakta direnen vatandaşlara ise 900 lira ceza kesildi.

Bu bağlamda Fatih Emniyeti'ne bağlı ekipler turizmin ve ticaretin merkezi konumlarından olan Eminönü'nde sosyal mesafe ve maske kontrolü yaptı.

Mısır Çarşısı ve Tahtakale'de dolaşan ekipler sosyal mesafe kuralına riayet etmeyen ve maskelerini kuralına göre takmayan vatandaşları cezai işlem konusunda uyardı.

Denetim sırasında bazı vatandaşların, "Maske takmayanlar bizim hakkımızı yiyor. Kesinlikle ceza kesilmesi gerekiyor." dedikleri görüldü.

Ayrıca, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda birçok cadde ve sokaklarında megafonlarla vatandaşı uyardı.

Bağdat Caddesi'nde ise polis ekiplerinin rutin kontroller sırasından maske kullanımı konusunda vatandaşlara uyarıda bulunduğu görüldü.

Vatandaşların polislerin uygulama yapmalarından memnun olduğu gözlemlenirken, bazılarının maskeyi kurallara uygun kullanmadığı tespit edildi.

Kaynak: AA