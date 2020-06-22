Son dakika haberi! Maske denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Maske denetimi

Son dakika güncel haberine göre İstanbul'da açık alanlarda maske zorunluluğu kararının ardından Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde emniyet ekiplerince maske denetimi yapıldı.

22.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:04

İstanbul'da açık alanlarda maske zorunluluğu kararının ardından Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde emniyet ekiplerince maske denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği talimat doğrultusunda, İstanbul Valiliği'nce açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda İstanbul Emniyetine bağlı ekipler kentin dört bir yanında sosyal mesafe kontrolüne ek olarak maske denetimi de yaparak, gerekli uyarılarda bulundu.

Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde, Güvenlik Büro Amirliği ve trafik ekiplerince sabah saatlerinden itibaren meydanlarda ve birçok noktada kontroller yapıldı.

Sosyal mesafeye uymayan ve maskeyi kuralına uygun takmayan vatandaşlar uyarılırken, uyarılarılara aldırmayıp maske takmamakta direnen vatandaşlara ise 900 lira ceza kesildi.

Bu bağlamda Fatih Emniyeti'ne bağlı ekipler turizmin ve ticaretin merkezi konumlarından olan Eminönü'nde sosyal mesafe ve maske kontrolü yaptı.

Mısır Çarşısı ve Tahtakale'de dolaşan ekipler sosyal mesafe kuralına riayet etmeyen ve maskelerini kuralına göre takmayan vatandaşları cezai işlem konusunda uyardı.

Denetim sırasında bazı vatandaşların, "Maske takmayanlar bizim hakkımızı yiyor. Kesinlikle ceza kesilmesi gerekiyor." dedikleri görüldü.

Ayrıca, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda birçok cadde ve sokaklarında megafonlarla vatandaşı uyardı.

Bağdat Caddesi'nde ise polis ekiplerinin rutin kontroller sırasından maske kullanımı konusunda vatandaşlara uyarıda bulunduğu görüldü.

Vatandaşların polislerin uygulama yapmalarından memnun olduğu gözlemlenirken, bazılarının maskeyi kurallara uygun kullanmadığı tespit edildi.

Son dakika haberi! Maske denetimi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir Haber
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Haber
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Haber
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Haber
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı Haber
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Milyoner Concept, Türkiye'nin yıldızı olarak Ivana Sert'i seçti
Milyoner Concept, Türkiye'nin yıldızı olarak Ivana Sert'i seçti
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,3 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,3 liradan işlem görüyor
22-28 Haziran haftalık burç yorumları
22-28 Haziran haftalık burç yorumları
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Bursa'daki sel felaketinde hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün aynı aileden olduğu ortaya çıktı
Bursa'daki sel felaketinde hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün aynı aileden olduğu ortaya çıktı
Belediye otobüsüne çarpan otomobildeki çocuklar ölümden döndü
Belediye otobüsüne çarpan otomobildeki çocuklar ölümden döndü
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri...
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli
Spor Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Ankara
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Maske denetimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 17:36:13. #1.15#
title