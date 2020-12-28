Martıların balık atığı savaşı
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Martıların balık atığı savaşı

28.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:12

Martıların balık atığı savaşı Yüzlerce martının balık atıklarını kapmak için verdikleri kıyasıya mücadele kameralara yansıdı Trabzon'da Toptancı Balık Hali'nde her sabah yüzlerce martı her sabah kendilerine atılan balık atıklarını kapmak için mücadele veriyor.

Martıların balık atığı savaşı

Yüzlerce martının balık atıklarını kapmak için verdikleri kıyasıya mücadele kameralara yansıdı

TRABZON - Trabzon'da Toptancı Balık Hali'nde her sabah yüzlerce martı her sabah kendilerine atılan balık atıklarını kapmak için mücadele veriyor.

Toptancı Balık Hali esnafı tarafından her sabah kendilerine atılan balık atıkları kapmak için kıyasıya mücadele veren martılar, yanlarından geçen insanlara bile aldırış etmezken yıllardır Balık Halini mekan tutuyor.

Çevre esnafları martıların Balık Halinin artık maskotları olduğunu belirterek bu duruma yıllardır alıştıklarını söylüyor.

Genelde çevre işyerlerinin çatılarında kendilerine atılacak balık atıklarını bekleyen martılar balık kasasını görür görmez hemen harekete geçmeleri ilginç görüntüler oluşturuyor.

Martıların balık halinin maskotu olduğunu belirten Gürkan Mazlum, "Martılar buranın maskotları. Onları yemliyoruz, yediriyoruz. Kalan balık artıklarımızla beraber onları besliyoruz. Sonuçta onlarda bir can taşıyor, insan olarak onları beslememiz gerektiğine inanıyorum. Atılan yemleri kapmak için kıyasıya mücadeleleri gerçekten görülmeye değer. Elimizdeki kabı görür görmez hemen uçuşuyorlar. Artık buraya alıştılar" dedi.

Martıların balık atığı savaşı
Martıların balık atığı savaşı
Martıların balık atığı savaşı
Martıların balık atığı savaşı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR KOCA

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