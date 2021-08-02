Son dakika haberleri! Marmaris yangını Domuz Koyu'na sıçradı

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Son dakika haberi: Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarında etkisi ile yayılırken, yangın Domuz Koyu'na sıçradı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarında etkisi ile yayılırken, yangın Domuz Koyu'na sıçradı.

Marmaris'te 29 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde çıkan yangın aradan geçen 5 güne rağmen halen kontrol altına alınamadı. Büyük bir alanda tahribata yol açan yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürerken, alevler Çiftlik Domuz Koyu'na sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

(Bekir Tosun/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı