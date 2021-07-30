Son dakika haberi! Marmaris'teki yangına 1 uçak 8 helikopterle müdahale ediliyor
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Son dakika haberi! Marmaris'teki yangına 1 uçak 8 helikopterle müdahale ediliyor

Son dakika haberi! Marmaris'teki yangına 1 uçak 8 helikopterle müdahale ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını geniş bir alanda etkisini sürdürürken, alevlere 1 uçak ve 8 helikopterle havadan müdahale devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını geniş bir alanda etkisini sürdürürken, alevlere 1 uçak ve 8 helikopterle havadan müdahale devam ediyor.

Marmaris Armutalan Mahallesi'nde başlayıp, geniş bir alana yayılan orman yangınını söndürmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yangın şu an itibari ile Asparan mevkiinde devam ederken, İçmeler-Turunç Mahallesi yolunda da kısmen etkili oluyor. Marmaris-Datça karayolu Değirmenyanı mevkiine kadar ulaşan alevleri söndürmek için 1 uçak, 8 helikopter ile havadan, 50 arazöz, 25 su tankeri ile karadan müdahale sürüyor. - MUĞLA

Son dakika haberi! Marmaris'teki yangına 1 uçak 8 helikopterle müdahale ediliyor
Son dakika haberi! Marmaris'teki yangına 1 uçak 8 helikopterle müdahale ediliyor
Son dakika haberi! Marmaris'teki yangına 1 uçak 8 helikopterle müdahale ediliyor
Son dakika haberi! Marmaris'teki yangına 1 uçak 8 helikopterle müdahale ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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