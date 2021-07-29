Son dakika haberi! Marmaris'te korkutan orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Marmaris'te korkutan orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı (2)

Son dakika haberi! Marmaris'te korkutan orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: BAKANLIKTAN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEKMilli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışmalara destek sağlandığını açıkladı.

BAKANLIKTAN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışmalara destek sağlandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır" denildi.


Son dakika haberi! Marmaris'te korkutan orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı (2)
Son dakika haberi! Marmaris'te korkutan orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme Açıklaması
MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme Açıklaması
Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili güvenlik kaynaklarından açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil
Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili güvenlik kaynaklarından açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar İlham Aliyev Tanju Bilgiç Meral Akşener
Magazin Müge Anlı Diana Spencer Çağatay Akman Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Eda Erdem Metin Oktay Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Marmaris'te korkutan orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 15:09:59. #1.15#

title