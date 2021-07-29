Son dakika haberi | Marmaris'teki orman yangını İçmeler Mahallesine doğru ilerliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Marmaris'teki orman yangını İçmeler Mahallesine doğru ilerliyor

Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre -Yanan alandan yükselen alevler MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor.

-Yanan alandan yükselen alevler MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Marmaris'in Armutalan mahallesinde başlayan yangın İçmeler mahallesindeki ormanlık alanlarda ilerliyor. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, emniyet güçleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları müdahale ediyor.

Son dakika haberi | Marmaris'teki orman yangını İçmeler Mahallesine doğru ilerliyor
Son dakika haberi | Marmaris'teki orman yangını İçmeler Mahallesine doğru ilerliyor
Son dakika haberi | Marmaris'teki orman yangını İçmeler Mahallesine doğru ilerliyor
Son dakika haberi | Marmaris'teki orman yangını İçmeler Mahallesine doğru ilerliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

Tüyler ürperten fotoğraflar! Hava kararınca Marmaris'teki yangının büyüklüğü ortaya çıktı
Tüyler ürperten fotoğraflar! Hava kararınca Marmaris'teki yangının büyüklüğü ortaya çıktı
Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak
Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak
Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor
Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Devlet Bahçeli Ömer Halisdemir Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ece Erken Derya Uluğ Şeyma Subaşı Oğulcan Engin
Spor Diego Fatih Terim Metin Oktay Hakan Reçber Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Marmaris'teki orman yangını İçmeler Mahallesine doğru ilerliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 00:02:19. #1.14#

title