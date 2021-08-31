Son dakika haberi: Marmaris'te yaşayan İngilizler, yangından zarar görenlere 20 keçi yardımında bulundu

Son dakika habere göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yerleşik yaşayan 3 İngiliz vatandaşı, bölgede etkili olan orman yangını sırasında hayvanları telef olan mahalle sakinlerine, satın aldıkları 20 keçiyi hediye etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yerleşik yaşayan 3 İngiliz vatandaşı, bölgede etkili olan orman yangını sırasında hayvanları telef olan mahalle sakinlerine, satın aldıkları 20 keçiyi hediye etti.

Yerleşik yabancılar Susan Pritchard, Lesley Wilson ve Linda Santa Maria, ilçede yaşanan yangın felaketinde zarar görenlere yardım etmek için harekete geçti.

Bu kişiler, aralarında topladıkları parayla satın aldıkları 20 keçiyi, Osmaniye Mahallesi'deki yangından etkilenen çiftçilere teslim etti.

Pritchard, AA muhabirine, bölgede günlerce süren yangınların çok ürkütücü ve korkutucu olduğunu söyledi.

Yangının neden olduğu tahribatın kendilerini de çok üzdüğünü belirten Pritchard, yangından etkilenen mahalle sakinleri için bir şeyler yapmayı düşündüklerini anlattı.

Keçilerin bölge halkı için ne kadar önemli olduğunu fark ettiklerini ifade eden Pritchard, bu nedenle ölen hayvanların yerine yenilerini almaya karar verdiklerini kaydetti.

Türkiye'yi artık evleri olarak gördüklerini ve komşularıyla çok iyi ilişkileri kurduklarını dile getiren Pritchard, "Buradaki insanlar bizim için her şeyi yaparlar. Bu sefer onlara biz bir şey verebildik. Gözlerindeki yaşları görebiliyorduk, çok duygusaldı. Eğer bu ateşten bir iyilik çıkarsa ve insanları bir araya getirirse, harika olacak." dedi.

Pritchard, birçok arkadaşının yardım yapma talebinde bulunduğunu, bu konuda bir organizasyon yapmayı planladıklarını bildirdi.

Wilson ise yangın nedeniyle birçok insanın geçim kaynaklarını kaybettiğini vurguladı.

Yangında hayvanlarını ve ormanlarını kaybeden insanların yardıma ihtiyacı olduğunu ifade eden Wilson, "Satın aldığımız keçileri teslim ederek yardımda bulunduk. Keçileri gördüklerinde yüzlerinde oluşan o mutluluk harikaydı." diye konuştu.

Keçileri alan mahalle sakinlerinden 74 yaşındaki Mustafa Yücel, yangında hayvanlarının telef olduğunu anımsattı.

Yabancı uyruklu hemşehrilerine teşekkür eden Yücel, "Kendilerinden Allah razı olsun. Sağ olsunlar. Ölmüşlerinin ruhuna varsın. Bizi çok memnun ettiler. Moralimizi düzelttiler. Keçilerin bütçemize katkısı olacak. Devletimizden milletimizden de Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen