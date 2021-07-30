Son dakika haberi | Marmaris'te yangınla ilgili vatandaşların şüphelendiği iki kişi aranıyor
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Son dakika haberi | Marmaris'te yangınla ilgili vatandaşların şüphelendiği iki kişi aranıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Marmaris'te yangınla ilgili vatandaşların şüphelendiği iki kişi aranıyor -Ekipler ormanlık alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili vatandaşların şüpheli gördüğü iki kişiyi güvenlik güçlerine bildirmesi sonucu geniş çaplı arama...

Marmaris'te yangınla ilgili vatandaşların şüphelendiği iki kişi aranıyor

-Ekipler ormanlık alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili vatandaşların şüpheli gördüğü iki kişiyi güvenlik güçlerine bildirmesi sonucu geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar Marmaris'te çıkan orman yangını ile ilgili bağlantısı olduklarını ve şüphelendikleri iki kişiyi güvenlik güçlerine bildirdi. Şehir merkezinde sivil polis ekipleri tarafından arama çalışması yapılırken, kırsalda da sivil ve resmi jandarma ekipleri şüphelilerin kaçma ihtimali bulunan yerlerde arama çalışması yapıyor. Armutalan Mahallesi'nin üst bölümündeki Datça yolu tarafındaki ormanlık alanda arama çalışmalarına devam ediliyor. Bölgeden kaçtığı ileri sürülen şüphelilerin verilen eşkali üzerine vatandaşlarda bölgede araçları ile arama çalışmalarına destek veriyor.

Son dakika haberi | Marmaris'te yangınla ilgili vatandaşların şüphelendiği iki kişi aranıyor
Son dakika haberi | Marmaris'te yangınla ilgili vatandaşların şüphelendiği iki kişi aranıyor
Son dakika haberi | Marmaris'te yangınla ilgili vatandaşların şüphelendiği iki kişi aranıyor
Son dakika haberi | Marmaris'te yangınla ilgili vatandaşların şüphelendiği iki kişi aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl

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