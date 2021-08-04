Son dakika haberi: Marmaris'te tatil ve yangın bir arada
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Son dakika haberi: Marmaris'te tatil ve yangın bir arada

İhlas Haber Ajansı / İsmail Coşkun - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Marmaris'te tatil ve yangın bir arada Marmaris'te alevlerin altında tatil Marmaris'te orman yangınları devam ederken turistler de alevlere rağmen tatillerini sürdürüyor.

Marmaris'te tatil ve yangın bir arada

Marmaris'te alevlerin altında tatil

MUĞLA - Marmaris'te orman yangınları devam ederken turistler de alevlere rağmen tatillerini sürdürüyor. Alevlerin gölgesinde tatillerine devam eden turistler ilginç manzaralar oluşturdu.

Marmaris'te 6 gündür devam eden orman yangınları bugün Hisarönü'nde tekrardan alevlendi. Yangına rağmen bölgedeki turistler de tatillerine kaldığı yerden devam etti. Alevlere rağmen denize giren turistler ilginç görüntüler oluştururken ekipler de bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı . Orman ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına, bölge sakinleri de destek verdi.

Son dakika haberi: Marmaris'te tatil ve yangın bir arada
Son dakika haberi: Marmaris'te tatil ve yangın bir arada
Son dakika haberi: Marmaris'te tatil ve yangın bir arada
Son dakika haberi: Marmaris'te tatil ve yangın bir arada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Coşkun

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