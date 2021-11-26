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Son dakika haberi... MARMARİS'TE SÖRFÇÜLER, GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, saatteki hızı 35 kilometreyi bulan kuzey batı rüzgarını fırsat bilenler, uçurtma ve rüzgar sörfü keyfi yaptı.

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, saatteki hızı 35 kilometreyi bulan kuzey batı rüzgarını fırsat bilenler, uçurtma ve rüzgar sörfü keyfi yaptı. Sporcular anın keyfini çıkarırken, sahilde yürüyüş yapan ve oturan vatandaşlar görsel şölen sunan sörf tutkunlarının fotoğraflarını çekti.

İlçe merkezinde, rüzgarla birlikte yükselen dalgaları gören sörf tutkunları, Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan mavi bayraklı 11 kilometrelik plaja geldi. Aralarında turizmci, avukat, mimar ve mühendis gibi çeşitli mesleklerden kişilerin bulunduğu spor tutkunları, kendilerini Karayel (Kuzeybatı) rüzgarına bırakıp, uçurtma ve rüzgar sörfü yapmanın keyfini yaşadı. Zaman zaman hızı saatte 35 kilometreyi bulan rüzgarda metrelerce yükseğe çıkan dalgalar arasında sörf yapanlar, yürekleri ağza getirdi. Su sporları tutkunlarının akrobatik hareketleri nedeniyle ilçe körfezinde renkli görüntüler oluştu. Halk plajında yürüyüş yapan, oturanlar da görsel şölen sunan sörf tutkunlarını izleyip bol bol fotoğraflarını çekti. Esra ve Murat Ayzan çifti "Hem tatil hem iş görüşmesi için buradayız. Görsel güzelliği görünce sahilde hem yürütüp hem de sörf tutkunlarının fotoğraflarını çektik. Bu sporu yapmam zor olur ama denemek isterim" dedi.

Son dakika haberi... MARMARİS'TE SÖRFÇÜLER, GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU

Son dakika haberi... MARMARİS'TE SÖRFÇÜLER, GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU

Son dakika haberi... MARMARİS'TE SÖRFÇÜLER, GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU

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